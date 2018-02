Wie gut kennen Sie die BR Volleys?

Tickets für die Volleyball-Champions League zu gewinnen

Wie wäre es am Valentinstag mal mit Volleyball? Romantisch wird es aber nicht zugehen, wenn die BR Volleys in der Champions League das russische Top-Team Zenit Kazan empfangen. Gegen den fünfmaligen Champions League-Sieger kämpfen die Berliner um wichtige Punkte für das Weiterkommen. Uns Sie können die Berliner unterstützen! Mit drei richtigen Antworten können Sie in der Max-Schmeling-Halle dabei sein. Unter allen richtigen Quiz-Einsendungen verlosen wir 5 x 2 Karten für das Spiel am 14. Februar um 19.30 Uhr.



Einsendeschluss: Mittwoch, 14. Februar 2018, 10.00 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. rbb-Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.