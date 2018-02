Die Berliner Tennisspielerin Sabine Lisicki hat das Endspiel beim WTA-Turnier in Taipeh verpasst. Die ehemalige Wimbledon-Finalistin und frühere Weltranglisten-Zwölfte verlor ihr Halbfinalmatch am Samstag gegen die Ukrainerin Katerina Koslowa mit 5:7, 4:6. Nach 1:22 Stunden verwandelte die 85. der WTA-Weltrangliste ihren ersten Matchball. Im Finale des mit 226 750 US-Dollar dotierten Turniers trifft Koslowa auf die Siegerin des Duells zwischen der Ungarin Timea Babos und Yafan Wang aus China.



Für Lisicki war das Duell die erste Halbfinalteilnahme auf der WTA-Tour seit Juni 2015.

Lisicki hatte nach einer Beinverletzung im Oktober bei einem Turnier in Luxemburg ihr Comeback gegeben und sich in der Woche darauf in Limoges am Knie verletzt. Daraufhin musste sich die Rasenspezialistin einer Operation unterziehen und arbeitete seitdem an ihrer Rückkehr.