Borowski Berlin Dienstag, 13.02.2018 | 19:19 Uhr

Es ist bezeichnend, dass der ach so bürgernahe und pragmatische Bundeskanzler Gerhard Schröder offenbar in seiner gesamten Kanzlerschaft niemals daran gedacht hat, dass eventuell

- ein auskömmlicher gesetzlicher Mindestlohn

- soziale Arbeitsmärkte

- eine armutsfeste Arbeitslosen- und Sozialhilfe

- eine solidarische Gesundheitsversorgung

- eine friedliche Außenpolitik

"einfach durchgesetzt werden müssen und fertig."



Stattdessen hat er in sieben Jahren Kanzlerschaft das Gegenteil von allem oben genannten bewirkt - in mühevoller und ganz "pragmatischer" Kleinarbeit - und kommt jetzt mit derartig erfrischend offen "postdemokratischen" (wie Heiner Geißler es bei Helmut Kohl nannte) Äußerungen über so drängende Probleme wie die Ausrichtung Olympischer Spiele.



Dabei stellt sich mir eine Frage: Wenn unser Land in der Welt so hoch angesehen ist, wie unsere gewählten und ungewählten Volksvertreter immerzu behaupten, warum dann diese Sehnsucht nach kostspieliger Image-Pflege?