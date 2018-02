Der Berliner Tischtennis-Topclub TTC Eastside verstärkt sich zur kommenden Saison mit der Schwedin Matilda Ekholm. Die 35-jährige Linkshänderin, die zu den besten europäischen Spielerinnen gehört, unterschreibt für zwei Jahre in Berlin.

"Matilda ist eine der spielstärksten europäischen Spielerinnen mit großer internationaler Erfahrung", sagte TTC-Manager Andreas Hain über seine Neuverpflichtung. Ekholm gab das Kompliment umgehend zurück: "Aus meiner Sicht hat sich der TTC in den letzten Jahren zu dem bestgeführten Verein in Europa entwickelt." Sie sei "super happy" ab der nächsten Saison Teil der Mannschaft zu sein.

Matilda Ekholm ist vierfache schwedische Meisterin und nahm 2016 an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil, dort kam sie bis in die Runde der letzten 32.