"Solche Phasen gibt es nun mal im Spitzensport", sagt Trainer Andre Hofschneider, unter dem Union seit Anfang Dezember sieglos ist. "Jammern hilft da aber nicht. Glück muss man sich verdienen." So wie der nächste Gegner Fortuna Düsseldorf. Der ist 2018 noch ungeschlagen, konnte zuletzt aber nicht überzeugen. Gegen Sandhausen reichte den Rheinländern ein Freistoßtor zum "dreckigen" 1:0-Sieg. "Sie haben eine enorme Effizienz und sie glauben daran, dass sie als Sieger vom Platz gehen", so Hofschneider. Damit bringt er den großen Unterschied zu seiner Mannschaft auf den Punkt.

Selbstvertrauen fehlt den Köpenickern komplett. "Jeder hadert etwas mit sich selbst und will keine Fehler machen", analysiert Skrzybski selbstkritisch. Dazu kam unter der Woche noch einmal Unruhe in die Mannschaft. Völlig überraschend verabschiedete sich Publikumsliebling Damir Kreilach vom Team. Der Kroate wechselt nach fünf Jahren in die USA zu Real Salt Lake in die Major League Soccer. Am Samstag wird er in der Halbzeitpause im Stadion An der Alten Försterei verabschiedet. Es dürfte emotional werden.