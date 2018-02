Bild: Annegret Hilse/dpa

3:1-Erfolg gegen Düsseldorf - Nach 98 Tagen gelingt Union der Befreiungsschuss

10.02.18 | 16:38 Uhr

Der 1. FC Union Berlin kann es doch noch: gewinnen. Nach acht Spielen ohne Sieg darf Trainer Andre Hofschneider zum ersten Mal mit den Eisernen jubeln. Gegen Tabellenführer Düsseldorf drehten die Berliner einen Rückstand. Von Lisa Surkamp

98 Tage ist es her, dass die Anhänger des 1. FC Union Berlin zum letzten Mal einen Sieg ihrer Mannschaft bejubeln durften. Am 4. November war das, als die Eisernen gegen den FC St. Pauli in der nachspielzeit das entscheidene Tor erzielten. Die danach eingetretene Durststrecke wurde am Samstag beendet. Ausgerechnet gegen den Tabellenführer der 2. Liga gelang den Berlinern der Befreiungsschlag. Bis zur Halbzeit hatte Trainer Andre Hofschneider jedoch die üblichen Sorgenfalten auf der Stirn. Seine Mannschaft investierte viel und versuchte, die Initiative zu übernehmen. Die Gäste setzten auf meisterhafte Effektivität. Mit dem ersten Düsseldorfer Torschuss der Partie brachte Florian Neuhaus (41.) die Fortuna in Führung.

Tränen in der Pause

Die Zeichen standen mal wieder nicht auf Sieg. In der Pause verdrückte der ein oder andere Fan der 22.012 Union-Anhänger sogar ein Tränchen. Die Fans beweinten jedoch nicht den Rückstand ihrer Mannschaft, sondern den Abschied von Damir Kreilach.

Mehr zum Thema imago/Contrast Union Berlin vor dem Spiel gegen Düsseldorf - Die Sehnsucht nach dem Dreier Anfang November konnten die Fans des 1. FC Union das letzte Mal ausgiebig jubeln, beim 1:0 gegen St. Pauli. Nun wartet ausgerechnet gegen den Tabellenführer Fortuna Düsseldorf ein Negativrekord auf die Köpenicker, die derzeit vom Pech verfolgt wirken. Von Jakob Rüger

Der 28-jährige Mittelfeldspieler gab am Mittwoch seinen Wechsel in die Major Soccer League bekannt und spielt künftig für Real Salt Lake City. Kreilach trug in seiner Zeit bei den Eisernen auch fast ein Jahr lang die Kapitänsbinde. Sichtlich bewegt verabschiedete er sich aus Berlin.

Doppelpack von Steven Skrzybski

Emotional ging es auch in der zweiten Halbzeit auf dem Platz weiter. Nach einem Handspiel von Düsseldorfs Bodzek trat Steven Skrzybski zum Elfmeter an. Der Stürmer traf unten links zum 1:1-Ausgleich. Jetzt nutzten auch die Berliner ihre Chancen. Fortuna-Torwart Wolf parierte zwar einen Schuss von Akaki Gogia, aber Polter (72.) staubte ab und traf ins leere Tor. Den Schlusspunkt setzte erneut Steven Skrzybski. Der 25-Jährige traf fast mit dem Abpfiff zum 3:1-Endstand, nachdem er Fortuna-Keeper Wolf zuvor umkurven konnte. "Wenige haben uns dieses Sieg zugetraut, aber wir haben immer an uns geglaubt", sagte der Doppeltorschütze.

Mit dem Sieg klettern die Unioner vorübergehend auf den siebten Tabellenplatz. Am 18. Februar treten die Eisernen in Braunschweig an - und vielleicht starten die Berliner nach 98 sieglosen Tagen jetzt eine positive Serie.

Sendung: Abendschau, 10.02.2018, 19.30 Uhr