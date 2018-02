Bild: imago/Bernd König

Souveräner Sieg gegen Hypo Tirol Innsbruck - BR Volleys gewinnen in Österreich

24.02.18 | 20:45

Die BR Volleys haben in Innsbruck einen klaren 3:0-Erfolg in der Bundesliga gefeiert. Die Berliner in der Volleyball-Bundesliga in Österreich? Ja, das gibt es. Denn seit dieser Saison spielt in der Liga ein Team, das sich aus zwei Vereinen zusammengeschlossen hat. Der ehemalige Bundesligist TSV Unterhaching und der österreichische Meister Hypo Tirol Innsbruck kooperieren seit 2017 – und das recht erfolgreich. Aktuell steht das deutsch-österreichische Team mit zehn Siegen aus 16 Spielen auf Tabellenplatz vier – und wurde auch von den Berlinern als schwieriger Gegner ernst genommen. Volleys-Trainer Stelian Moculescu stand trotz Fieber am Spielfeldrand und die Leistung seiner Mannschaft dürfte zu seiner Genesung beigetragen haben.

Volleys überzeugen weiter unter neuem Trainer

Seine Mannschaft präsentierte sich gut, punktete immer wieder durch die starke Abwehr. Der Lohn: ein deutlicher erster Satz, der mit 25:13 an den amtierenden Deutschen Meister ging. Auch im zweiten Satz präsentierten sich die Berliner überlegen. Nach glänzenden Annahmen kamen die Volleys regelmäßig zum Punktgewinn und so ging der zweite Satz mit 25:17 ebenfalls an die Hauptstädter. Im dritten Satz machten es die Gastgeber den Berlinern etwas schwerer. Doch mit dem zweiten Matchball sicherten sich die Volleys ihren ersten Sieg in einem Bundesliga-Spiel in Österreich. Paul Carroll war mit 19 Punkten erfolgreichster Akteur. Auch Adam White, der für Robert Kromm im Spiel war, stabilisierte die Annahme und hatte mit 14 Zählern ebenfalls großen Anteil am Sieg der Berliner. Der zweite Tabellenplatz ist den Volleys mit dem Sieg kaum noch zu nehmen.



Wichtiges Champions League-Spiel vor Augen

Dank ihres souveränen Auftritts können die BR Volleys bestärkt in die so wichtige Champions League-Partie am kommenden Mittwoch gehen. Gegen Jastrzebski Wegiel geht es in der Königsklasse um Alles oder Nichts. Das Erreichen der K.o.-Runde ist für die Berliner noch möglich.

Potsdamerinnen sicher in den Playoffs

Auch bei den Frauen gab es gute Nachrichten. Die Spielerinnen des SC Potsdam sicherten sich mit einem 3:0-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Erfurt die Teilnahme an den Playoffs. Durch den Sieg können die Potsdamerinnen nicht mehr vom achten Tabellenplatz verdrängt werden.