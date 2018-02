Kapitän Felix Kroos ist in Braunschweig wegen seiner Gelbsperre definitiv nicht dabei und damit der, der in den vergangenen Wochen "den Rhythmus auf dem Platz bestimmt hat", wie Hofschneider betonte. Und ein zweiter Spieler, den er "nicht eins zu eins ersetzen" kann, droht auszufallen: Rechtsverteidiger Christopher Trimmel hat krank die bisherige Trainingswoche verpasst. Immerhin, Toni Leistner, Marcel Hartel und Peter Kurzweg konnten zumindest teilweise mittrainieren und kommen für den Kader in Frage.

Mehr nach krank oder gesund habe sich die Trainingswoche für ihn sortiert, bemerkte Hofschneider. Mit dem Gegner wird er sich aber dennoch zumindest in seinem Büro beschäftigt haben, denn Braunschweig ist trotz Platz zwölf keine einfache Aufgabe: Die Enttäuschung über die bisherige Saison dürfte in Niedersachsen noch größer sein, als in Köpenick. Letzten Sommer knapp in der Relegation zur ersten Liga gescheitert, stehen die Braunschweiger zur Zeit deutlich näher an den Abstiegsplätzen, als an Union auf Platz neun.

Für Hofschneider kein Grund, an den Fähigkeiten seines Trainerkollegen Thorsten Lieberknecht zu zweifeln. "Er hat über zehn Jahre erfolgreich dort gearbeitet, da muss man jetzt nicht alles negativ sehen." Und allzu unbekannt dürfte ihm das Szenario ja selbst nicht sein: Vor einer Woche war Union selbst noch näher an der Abstiegs- als an der Aufstiegsrelegation. Jetzt geht der Blick mit fünf Punkten Abstand auf Kiel aber wieder "nach oben."

Und dafür will Union in Braunschweig gewinnen, gegen ein Team, dass Hofschneider als sehr körperlich und robust bezeichnet. "Wir sollten jetzt auch auswärts endlich den Bock umstoßen", fordert der Trainer von seinem Team - denn dann könnte er seine Mission Aufstieg doch noch erfüllen.