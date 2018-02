In der Wasserball-Bundesliga hat Spandau 04 das Spitzenspiel gegen Waspo Hannover verloren. Die Berliner unterlagen den Hannoveranern in der Schwimmhalle Schöneberg mit 7:11. Trotz der Niederlage liegt Spandau weiter an der Spitze der Gruppe A vor Waspo Hannover. Die Hinrunden-Partie hatte der Berliner Rekordmeister noch mit 10:7 gewonnen.



Am kommenden Mittwoch ist Spandau wieder in der Champions League im Einsatz. Dann müssen die Berliner beim Spitzenreiter Pro Recco Genua antreten. Momentan liegen die Berliner in der Champions-League-Gruppe B auf dem dritten Platz, der für ein Weiterkommen reichen würde.