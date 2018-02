Hausding siegt beim internationalen Springertag in Rostock

Wasserspringer Patrick Hausding hat beim internationalen Springertag in Rostock vom Drei-Meter-Brett gewonnen. Der 28-jährige Berliner verwies am Freitagabend mit 493,35 Punkten den Mexikaner Jahir Ocampo auf Platz zwei. Für Rekordeuropameister Hausding, der mit Knieproblemen zu kämpfen hat, ist das Event in Mecklenburg-Vorpommern der erste große Formtest im EM-Jahr.



Beim Turmspringen der Frauen siegte die Olympia-Silbergewinnerin von Rio de Janeiro Si Yajie. Die Berlinerin Elena Wassen kam auf Rang vier. Im Mixed-Synchronwettbewerb vom Drei-Meter-Brett landete das deutsche Duo Tina Punzel/Lou Massenberg auf dem zweiten Platz. Frithjof Seidel und Jana Lisa Rother wurden beim Sieg der Chinesen Tai Xiaohu/Chen Yiwen Siebte.