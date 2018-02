Vereine, die sich mit "besonderem Engagement und außergewöhnlichen Initiativen für den Berliner Sport einsetzten." So heißt es auf der offiziellen Webseite des "Zukunftspreises des Berliner Sports". Was etwas gestelzt klingt, beschreibt nichts anderes als den Versuch, den Sport in der Hauptstadt ein Stück umweltfreundlicher, integrativer oder schulfreundlicher zu machen. Die Auszeichnung soll inhaltlicher und finanzieller Ansporn und Motivation sein.

Sieger sind in diesem Jahr die Handballer des Berliner TSC, die mit 7.000 Euro Preisgeld belohnt werden. Der Ansatz: Dem Mitgliederrückgang von Jugendlichen in Vereinen entgegentreten. Das Problem: Lange Unterrichtszeiten auf weiterführenden Schulen und zusätzlich umfangreiche Hausaufgaben machen es den Jugendlichen vielerorts schwer, weiter regelmäßig am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilzunehmen.

Die Lösung: Die Handballer des TSC fingen an, eng mit Sekundarschulen zu kooperieren. So sind beispielsweise Vereinstrainer im Sport-Unterricht anwesend, Trainingseinheiten schließen direkt an den Unterricht an. Simpel, kreativ und effektiv zugleich. "Es ist super, dass man Schule und Sport verbinden kann. Man muss nicht mehr zum Training hetzen, wenn man von Schule kommt", erzählt eine der Handballerinnen. "Das hilft uns auch im Leistungssport weiter."

Und was macht man mit dem Preisgeld? "Trikots für die Schulmannschaften wären super", sagt die eine, "oder wir könnten das Geld für einen Schulaustausch nach Dänemark investieren", sagt die andere.