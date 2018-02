Bild: imago/ Susanne Hübner

Zweite Fußball-Bundesliga - Union erleidet Schlappe in Braunschweig

18.02.18 | 15:20 Uhr

Vor gut einer Woche war der Knoten endlich geplatzt - doch nach dem Sieg über Fortuna Düsseldorf hat der 1. FC Union Berlin erneut eine Niederlage kassiert. Auswärts bei Eintracht Braunschweig verloren die Köpenicker am Sonntagnachmittag mit 0:1.

Union taumelt weiter durch die 2. Liga. In Braunschweig unterlag der Aufstiegsaspirant a.D. mit 0:1 und konnte den guten Eindruck vom scheinbar erlösenden 3:1-Sieg gegen Düsseldorf aus der Vorwoche nicht bestätigen. Damit warten die die Köpenicker auch weiterhin auf den ersten Auswärtssieg seit Mitte Oktober und fallen auf den zehnten Tabellenplatz zurück.

Erste Chance, erstes Tor

Union begann vor rund 21.000 Zuschauern verhalten und abwartend und geriet schon mit der ersten Chance der Gastgeber in Rückstand. Einen langen Ball von Hochscheidt konnte Reichel in der 16. Minute in aller Ruhe annehmen, sich auf seinen stärkeren linken Fuß legen und ins rechte Eck dreschen. Christoph Trimmel und Steven Skrzybski zeigten sich als interessierte Beobachter und ließen Reichel gewähren, Union-Keeper Daniel Mesenhöler blieb bei dem platzierten Schuss keine Chance.

Mesenhöler gut aufgelegt

Union war vom Treffer sichtlich beeindruckt, während die Niedersachsen nachlegen wollten. Kumbela und Abdullahi scheiterten allerdings mit ihren Versuchen am gut aufgelegten Mesenhöler. Erst Ende der ersten Hälfte kamen die bis wenig inspirierten Köpenicker, die auf ihren gesperrten Kapitän Felix Kroos verzichten mussten, auch offensiv zur Geltung. Doch Gogias Schuss stellte Eintracht-Torhüter Fejzic vor keine großen Schwierigkeiten, kurz darauf kam Skrzybski einen Schritt zu spät. Gleichzeitig häuften sich die Fehler in der Berliner Defensive, die von einer Verlegenheit in die nächste stolperte. Aber Mesenhöler konnte einen knackigen Volleyschuss von Zuck parieren, Torrejon und Leistner klärten jeweils in höchster Not. Die Halbzeitführung hatte sich die Eintracht redlich verdient.

Viel Ballbesitz, keine Ideen

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Union den Druck und kam phasenweise auf 90 Prozent Ballbesitz. Doch aus Mangel an durchschlagenden Ideen hatten die Braunschweiger keine Mühe, den Gegner in Schach zu halten und mit Kontern gefährlich zu bleiben. Das 2:0 lag in der Luft, als Eintracht-Stürmer Kumbela freie Bahn hatte. Doch der Kongolese vergab die große Möglichkeit fahrlässig mit einem missratenen Lupfer aus 30 Metern, auch Abdullahi verpasste mehrfach die Gelegenheit zur Vorentscheidung.

Polter technisch anspruchsvoll

Kurz vor Schluss hätte Polter diese Nachlässigkeit beinahe bestraft und den 2.300 mitgereisten Union-Fans noch Grund zum Jubel gegeben. Mit seinem technisch anspruchsvollen Dropkick aus der Drehung fand Polter jedoch in Fejzic seinen Meister. Letztlich rettete die Eintracht den knappen Vorsprung über die Zeit und verschaffte sich ein kleines Polster im Abstiegskampf. Union wiederum nistet sich nach der achten Niederlage der Saison weiter im Niemandsland der Tabelle ein. Am kommenden Sonnabend empfängt der 1. FC Union den SV Sandhausen. Anstoß im Stadion an der Alten Försterei ist um 13 Uhr. Sendung: Inforadio, 18.02.2018, 15.20 Uhr