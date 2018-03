Bild: imago/Koch

Mission Abstiegskampf - Union Berlin zwischen Traum und Wirklichkeit

23.03.18 | 12:34 Uhr

Nie war die 2. Liga so ausgeglichen wie in dieser Saison. Das hat zur Folge, dass der 1. FC Union weiterhin um den Klassenerhalt zittern muss. Die Mission Abstiegskampf hat in Köpenick begonnen. Von Jakob Rüger

Die langjährigen Union-Fans Jochen und Marko sind hin- und hergerissen. "Nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz - das ist schon ein unangenehmes Gefühl", sagt Jochen mit seinem rot-weißen Union-Schal am Donnerstagabend beim Testspiel gegen den VfL Wolfsburg im Stadion An der Alten Försterei. "Die Abstiegsgefahr kommt immer näher." Sein Kumpel Marko mit der roten Union-Mütze winkt ab: "Ich schaue nicht nach unten. Der Blick geht nur nach oben. Es sind bloß acht Punkte Rückstand auf den dritten Tabellenplatz." Der Anspruch der Köpenicker war zu Saisonstart eigentlich ein anderer: Aufstiegshoffnungen statt Abstiegskampf.

Der Abstiegskampf ist ausgerufen

In der Tabelle ist derzeit alles möglich. Innerhalb von 90 Minuten kann aus einem Aufstiegsanwärter ein Abstiegskandidat werden. Noch nie hatten der 16. und 17. der Tabelle so viele Punkte nach 27 Spieltagen. "Es ist verdammt eng, und das wird sich noch eine Weile so ziehen", sagt Unions Mittelfeldspieler Stephan Fürstner. Ja, räumt Fürstner ein, Union befinde sich im Abstiegskampf. Lutz Munack, der Sport-Geschäftsführer des 1. FC Union, hatte noch Ende Januar betont: "Ich sehe uns nicht im Abstiegskampf." Seitdem blieb die Mannschaft einiges schuldig, die Eisernen holten aus neun Spielen lediglich zehn Punkte.



Ruhige Nächte erst wieder mit genügend Punkten

"Wir müssen der Realität ins Auge schauen und wir müssen ehrlich zu uns selbst sein", mahnt der erfahrene Fürstner. "Wir können erst ruhig schlafen, wenn wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt geholt haben." Fürstner kennt den Abstiegskampf aus seiner Zeit bei Greuther Fürth. Vor drei Jahren retteten sich die Franken denkbar knapp vor dem Abstieg in die 3. Liga - nur einen Punkt hatten die Fürther damals Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

Fans kritisieren Trainerwechsel im Dezember

Unions Mannschaft wurde aufgestellt, um in die Bundesliga aufzusteigen. Bleibt die Frage: Können solche Spieler auch Abstiegskampf? "Wir haben genug Typen in der Mannschaft, die vorangehen, die Erfahrung haben und so etwas auch schon miterlebt haben", ist sich Mittelfeldspieler Grischa Prömel sicher. Doch zu viele Leistungsträger stecken derzeit in der Krise. Leistner, Gogia, Kroos – keiner kann bislang an die starke Form der Vorsaison anknüpfen. Die Union-Fans Marko und Jochen haben dafür eine Erklärung: "Die Entlassung von Jens Keller hat der Mannschaft nicht gut getan", sagt der optimistische Marko, und Brillenträger Jochen geht sogar noch weiter: "Diese unverständliche Personalentscheidung hat uns erst in die jetzige Situation gebracht und jetzt läuft es nicht mehr."

Hofschneiders Bilanz alarmierend

Als Jens Keller im Dezember entlassen wurde, war Union Vierter. Nun stehen die Köpenicker auf dem achten Tabellenplatz. Diese scheinbar ordentliche Platzierung strahlt eine trügerische Sicherheit aus. Trainer Andre Hofschneider hat den 1. FC Union spielerisch nicht auf Kurs bringen können. Ganz im Gegenteil: Unter ihm gelangen nur zwei Siege in den letzten elf Partien–Zahlen eines Abstiegskandidaten. Jeder Fehler wirft das Team sofort aus der Bahn. Immer wieder wurden Führungen verspielt, kosteten leichtfertige Fehler sicher geglaubte Punkte. Die Eisernen wirken auf allen Ebenen verunsichert. Zuletzt wurde nach der Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Kaiserslautern gar über eine Ablösung von Hofschneider spekuliert.

Duelle gegen direkte Konkurrenten

Das Team bereitet sich davon scheinbar unbeeindruckt auf das nächste Spiel gegen den Tabellenvorletzten Fürth vor. "Im Abstiegskampf muss die Mentalität stimmen", fordert Grischa Prömel, der vergangenen Saison mit dem Karlsruher SC abgestiegen ist. "Wir müssen jetzt voll reinhauen." Der 1. FC Union trifft nämlich noch auf die direkte Konkurrenz aus dem Tabellenkeller. Mit einer Siegesserie könnte man sich der Abstiegsgefahr schnell entziehen. Genauso schnell aber könnte die Mannschaft noch tiefer in den Abstiegssumpf einsinken. Szenarien für Optimisten und Pessimisten wie Jochen und Marko. Während der eine nach oben und der andere nach unten schaut, sind sich die beiden Union-Anhänger in einem einig: "Hoffentlich ist diese Spielzeit bald vorbei."

