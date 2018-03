Bild: imago/Matthias Koch

"Müllers Späti-Sportplatz" und "Vivantes-Velodrom"? - Berliner CDU will Sportanlagen nach Sponsoren benennen lassen

01.03.18 | 17:08 Uhr

Alba Berlin und die Eisbären spielen in der Mercedes-Benz Arena, Borussia Dortmund im Signal Iduna Park. Nun könnten auch kleine, landeseigene Sportanlagen einen Namenssponsor bekommen. Dem Berliner Senat liegt ein entsprechender Antrag vor. Von Dennis Wiese

Wenn es nach der Berliner CDU geht, sollen Stadien und Hallen der Hauptstadt Namenssponsoren bekommen. Ganz neu ist die Idee nicht. Schon 1904 spielte der BFC Hertha 1892, heute Hertha BSC, auf dem Schebera-Platz im Wedding. Joseph Schebera hatte eine Kneipe an der Behmstraße. Gleich nebenan übernahm er ein leerstehendes Grundstück und legte dort zwei Fußballplätze an. Die Sportler sollten sich erst auf seinem Schebera-Platz verausgaben und dann in seiner Kneipe einkehren. Der Plan ging über Jahre auf. Fußball wird dort, nach mehreren Umbauten, noch heute gespielt. Der Platz wird nach seinem heutigen Hauptnutzer, dem SV Norden-Nordwest, NNW-Platz genannt.

Namenssponsoring soll Millionen in die Kassen der Bezirke spülen

Die landeseigenen Plätze tragen heute häufig die Namen ihrer Anschrift, wie der Hubertus-Sportplatz in der Wilmersdorfer Hubertusallee oder das Stadion am Buckower Damm. Persönlichkeiten wie Ernst Reuter oder Friedrich Ludwig Jahn sind weitere Namensgeber für Berliner Stadien. Nun könnten Stadien und Hallen der Hauptstadt, wie schon zu Joseph Scheberas Zeiten, wieder Namenssponsoren bekommen, der Antrag der Berliner CDU liegt dem Abgeordnetenhaus vor. Nun sei es Aufgabe der zuständigen Senatsverwaltung, die Vertragsgestaltung vorzunehmen, so Tim-Christopher Zeelen gegenüber dem rbb. Der CDU-Politiker sitzt im Berliner Abgeordnetenhaus und ist stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses. In der Senatsverwaltung für Sport solle es nach Zeelen einen Verantwortlichen geben, der das Interesse der potentiellen Sponsoren bündelt. Kommt es zum Sponsoring, solle das Geld im ersten Schritt an die Bezirke gehen, dann aber für Sanierungen und Baumaßnahmen direkt in die jeweilige Sportstätte investiert werden.

Kein "o2-Olympiastadion"

Das Berliner Olympiastadion soll laut Antrag nicht für das Namenssponsoring zur Verfügung stehen: "Es gibt weltweit nur wenige Städte, die ein Olympiastadion haben, daran wollen wir nicht rütteln." Unterstützung erhofft sich CDU-Politiker Zeelen aber bei anstehenden Sanierungen im landeseigenen Velodrom oder der Max-Schmeling-Halle. In der Schmeling-Halle seien Arbeiten an den Sanitär- und VIP-Bereichen vonnöten. Investitionen in die Licht- und Tonanlage sowie flächendeckendes WLAN würden die Arena wettbewerbsfähig halten. Die Handball-Füchse und die BR Volleys, die ihre Heimspiele in der Max-Schmeling-Halle austragen, gehörten zu den wenigen Spitzenmannschaften ihres Sports, die in einer Halle ohne Namenssponsor spielten.

Viele offene Fragen

Die Idee klingt einleuchtend. Jeder noch so kleine Fußballverein bemüht sich um einen Sponsoren, der etwas Geld für Trikots, Bälle und die Vereinskasse zuschießt. Wenn dann der lokale Malereibetrieb für sich wirbt, indem er dem kleinen Köpenicker Kunstrasenplatz seinen Firmennamen aufdrückt, hätten scheinbar alle etwas davon. Der "Malermeister Müller-Sportplatz" könnte aber Malermeister Schulze davon abhalten, beim nächsten Turnier die Pokale zu spendieren. Kurzum: Die Festlegung auf einen Sponsoren könnte andere abschrecken. Auch werden die meisten Berliner Sportanlagen von mehreren Vereinen genutzt. Ein gemeinsamer Nenner ist da nicht immer zu finden.