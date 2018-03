Bild: imago sportfotodienst/imago/Florian Schuh

Die "Berliner Fahradschau" in Kreuzberg - Lifestyle auf zwei Rädern

23.03.18 | 17:03 Uhr

Gürtel aus recyceltem Rennradreifen, Elektroräder aus Holz, Schlösser aus Stoff. Die "Berliner Fahrradschau" will bis Sonntag ein ganz besonderes Lebensgefühl vermitteln - und zeigt dabei auch Fahrräder.

"Messemacher" will Thorben Haushahn nicht genannt werden. Er sei "Velo-Kurateur". Räder und Zubehör als Massenware von der Stange wird es in den Hallen der Station Berlin in Kreuzberg nicht geben. Die Großen der Fahrradbranche sind bei der neunten Ausgabe der Berliner Fahrradschau zwar auch vertreten, Haushahn aber will das Besondere. Der Anfang 30-Jährige sitzt seit der Kindheit im Radrennsattel und will einen speziellen Lifestyle vermitteln: "Das Berliner Fahrradgefühl bedeutet am ehesten Freiheit. Jeder kann seine Art des Fahrrads wiederfinden. Genau wie er seinen Lebensstil in Berlin wiederfinden kann." Es klingt ein bisschen nach Philosophie mit Klingel und Rücktritt.

Kinder, Kleidung, Rad-Klimbim

Die Fahrradschau ist in verschiedene Themengebiete unterteilt: "Urban Lifestyle", "Ambition and Handmade" und "Velo Couture" sind einige davon. Angeboten wird dort zum Beispiel wind- und wasserabweisende Fahrradbekleidung aus Loden. Ja, die Fahrradschau ist speziell. Sie präsentiert sich aber auch deutlich weniger abgehoben. Im sogenannten "Kinderkiez" sausen schon die Kleinsten mit Helm und Laufrad durch die Halle. Es gibt Vorführungen zu modernem Reifen- und Rahmenbau. Und bei den "Trials" kämpft sich das Fahrerfeld auf zwei Rädern, aber ohne Sattel durch eine künstlich angelegte Steinlandschaft. Auch andere Radrennen wird es bis Sonntag in der Station Berlin in der Luckenwalder Straße 4-6 geben. Und der Fahrrad-Flohmarkt am Sonntag klingt irgendwie doch schon fast nach Messe, auch wenn es natürlich niemand so nennen wird.

Hauptsache hip

Ob am "Hotspot der Fahrradkultur" das Rad neu erfunden wird, lässt sich in den kommenden Tagen herausfinden. Geöffnet hat die Berliner Fahrradschau am Freitag von 18 bis 23 Uhr. Am Sonnabend von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet 13 bis 15 Euro.

Sendung: rbb um 6, 23.03.2018, 18 Uhr