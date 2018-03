Der souveräne Tabellenführer der Regionalliga Nordost muss am 24. Spieltag seine erste Niederlage hinnehmen: Energie Cottbus hat das Nachholspiel beim ZFC Meuselwitz am Mittwochabend trotz Pausenführung verloren. Ein ungewohntes Gefühl für die Lausitzer.

Wollitz gönnte in Meuselwitz einigen Stammkräften eine Pause: Abwehrspieler Lasse Schlüter, Top-Torjäger Streli Mamba und Fabio Viteritti saßen nur auf der Bank. Dennoch waren die Lausitzer klarer Favorit beim abstiegsbedrohten ZFC Meuselwitz. Mit dem Pausenpfiff brachte Kapitän Marc Stein den Liga-Primus mit 1:0 in Führung. Doch vor gut 600 Zuschauern gelang den Gastgebern die Wende innerhalb von acht Minuten. So traf Yves Brinkmann in der 68. Minute zunächst zum Ausgleich.