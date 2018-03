Wichtiger Sieg für die Füchse Berlin in der Gruppenphase des EHF-Pokals: Gegen Helvetia Anaitasuna aus Spanien gewannen die Berliner am Sonntagnachmittag mit 34:23 (17:10). Damit bleiben die Füchse in der Gruppe B auf Tabellenplatz zwei.

Vor 5.983 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle waren Hans Lindberg mit sieben und Matthias Zachrisson mit fünf Toren die besten Werfer für die Füchse, die dank des 30:28-Hinspielerfolges in Spanien nun bereits den zweiten Tabellenplatz sicher haben. Die Chancen stehen damit gut, dass die Berliner als Vorjahresfinalist wieder ins Viertelfinale des EHF-Pokals einziehen können - eigentlich.