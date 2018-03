Mit seinen Kämpfen lockte Henry Maske Millionen Menschen vor die Fernseher. Er war der erste Sportler nach der Wende, der in Ost und West gefeiert wurde. Heute vor 25 Jahren begann die Erfolgsstory mit einem Titelkampf in Düsseldorf.

"Der Kampf war nicht schön. So wie die meisten Kämpfe von Henry Maske", erinnert sich Stefan Frase. Er saß als Reporter des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg (ORB) in der Düsseldorfer Philipshalle am Ring. "Aber diese Profi-Boxveranstaltungen, der Showcharakter, das war mit nichts zu vergleichen." Frase ist auch heute Box-Experte in der rbb-Sportreaktion. Bei Henry Maskes WM-Kämpfen war er immer dabei.

Als Amateurboxer hatte Henry Maske für die DDR alles erreicht: 1988 wurde er Olympiasieger, 1989 Weltmeister. Nach dem Mauerfall unterschrieb Maske, gemeinsam mit Trainer Manfred Wolke, in Berlin seinen Profi-Vertrag im Sauerland Boxstall. Am 9. Mai 1990 gab Maske, der in Treuenbrietzen in Potsdam-Mittelmark geboren wurde, sein Profi-Debut.

Gezielte Geraden und Attacken. Und immer wieder die Konter. Das Publikum steht jetzt", berichtete Reporter Frase damals. Um 0.44 Uhr an einem Sonntagmorgen wurde Henry Maske neuer Weltmeister. Wie so oft, war es ein Punktsieg. Maske wurde der fünfte deutsche Champion im Profigeschäft.

Maske war an jenem Abend in Düsseldorf 29 Jahre alt. Sein Titelgewinn löste in Deutschland einen echten Box-Boom aus. Ein K.O.-Schläger war er nie, weshalb viele seinen Stil als zu langweilig abtaten. Die große Show aber war neu: "Conquest of Paradise“, das Lied, das ertönte, wenn der Weltmeister den Ring betrat, brach alle CD-Verkaufsrekorde. Einige Jahre später auch "Time to Say Goodbye", die offizielle Hymne zu Maskes Karriere-Ende. Ringsprecher Michael Buffer tat mit seinem langgezogenen "Henryyyyyyyyyyyyy Maaaaaaaaaaaaaskeeeeeeeee" sein Übriges.

Der Boxsport war aus der Halbwelt zwielichtiger Gestalten zum gesamtgesellschaftlichen Event geworden. 18 Millionen Zuschauer saßen bei Maskes Kämpfen in der Spitze vor den Fernsehern. "Er hatte diese Aura, das Auftreten. Im Ring und daneben, das machte ihn so beliebt", ordnet Box-Reporter Stefan Frase das Phänomen Maske ein. Am 23. November 1996 musste Maske seinen WM-Titel nach zehn erfolgreichen Titelverteidigungen abgeben und beendete seine Karriere. Diese war bewegend genug, dass wir noch heute gerne auf ihren Anfang zurückblicken.