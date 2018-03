Bild: imago sportfotodienst/Claus Bergmann

Hertha vor Heimspiel gegen Wolfsburg - Ibisevic ist wieder vorn

28.03.18 | 18:06 Uhr

Vedad Ibisevic ist zurück: Nach monatelanger Durststrecke hat sich der Kapitän wieder in die Startelf von Hertha BSC gekämpft. Er ist Pal Dardais Hoffnungsträger für das Heimspiel am Samstag gegen Wolfsburg. Von Jakob Rüger

Der Spielzug war wie aus dem Lehrbuch: Auf der rechten Seite spielte Mitchell Weiser einen Doppelpass mit Fabian Lustenberger, dann der Flachpass vor das Tor. Stürmer Vedad Ibisevic war zur rechten Zeit am rechten Ort und versenkte den Ball eiskalt im Netz. Zwar gelang dieser schöne Treffer nur in Herthas Trainingskick am Dienstagvormittag, aber der Bosnier hat seinen Riecher für Tore schon oft genug bewiesen, wenn es auch drauf ankommt: 108 Bundesliga-Treffer hat Vedad Ibisevic bereits geschossen. Nur drei nicht-deutsche Profis waren in der 1. Liga erfolgreicher. Im Training hat der 33-jährige zuletzt oft mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und seinen Trainer Pal Dardai damit begeistert: "Vedads Siegeswille, seine Körpersprache in jeder Einheit, das ist schon beeindruckend", sagt Dardai.

Knoten platzte im Hinspiel

Vedad Ibisevic ist ein Vorbild. Nicht nur, weil Dardai ihn zum Kapitän gemacht hat. Er geht auch dann voran, wenn es einmal nicht läuft. In dieser Saison stand Ibisevic neun Mal nicht in der Startelf, auch wenn er einsatzbereit war. Die ersten acht Partien blieb er ohne Tor. Im Hinspiel gegen Wolfsburg gelang dann endlich der erste von mittlerweile vier Saisontreffern. Ist Wolfsburg also ein Gegner der ihm liegt? "So genau kann man das nicht sagen", sagt Ibisevic und schmunzelt. "Egal gegen welchen Gegner: Ich versuche immer, mein Tor zu machen und das klappt hoffentlich auch am Samstag. Wenn nicht, dann trifft hoffentlich ein anderer."

Die Sturm-Konkurrenz lauert: Julian Schieber (li.) und Davie Selke (re.) Bild: imago/M. Popow

Stürmer drängen sich auf

Pal Dardai hat jedenfalls die Qual der Wahl: Davie Selke, der Ibisevic als Sturmspitze monatelang verdrängt hatte, Julian Schieber, der nach langer Verletzungspause wieder fit ist, und Vedad Ibisevic – alle drei haben sich im Training während der Länderspielpause aufgedrängt. "Es ist wirklich schwierig", so Dardai zur aktuellen Konkurrenzsituation im Sturmzentrum. So schwer dem Trainer die Entscheidung fallen wird, gegen Treffer hat Dardai nichts einzuwenden. Hertha rangiert Liga-intern im unteren Drittel, was den eigenen Torjubel angeht. Da dürfen gern noch ein paar Buden dazu kommen.

Anschauungsunterricht beim Länderspiel

Am Dienstagabend waren einige Spieler, darunter auch Ibisevic und der Trainer im Olympiastadion, um sich beim Länderspiel zwischen Deutschland und Brasilien ein paar Sachen abzuschauen. Immerhin einen Treffer haben die Herthaner bestaunen können. Pal Dardai war angetan vom Auftritt der Seleção: "Brasiliens taktische Disziplin hat mich beeindruckt. Das kann man der eigenen Mannschaft schon mitgeben, dass auch solche Stars sich an Anweisungen halten müssen."

Wolfsburg nicht unterschätzen

Vier Tage nach dem Auflaufen der Stars vor einer traumhaften Kulisse wird das Olympiastadion am Samstagabend (20.30 Uhr) deutlich trostloser wirken: Wenn der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg im Alltagsgeschäft Bundesliga zu Gast ist, werden nur knapp 35.000 Zuschauer ins Stadion kommen. Mit einem Heimsieg könnte sich Hertha immerhin endgültig aller Abstiegssorgen entledigen. Doch auch wenn die Volkswagen-Kicker seit sieben Bundesligaspielen auf einen Sieg warten, unterschätzt werden sie in Berlin nicht. "Die letzten Wolfsburger Spiele waren etwas unglücklich", mahnt Ibisevic. "Die haben schon Qualität." Davon hat sich auch Co-Trainer Rainer Widmayer überzeugt. Er hat sich Wolfsburgs 3:0-Testspielsieg vor einer Woche gegen den 1. FC Union im Stadion An der Alten Försterei live angeschaut.

Seit vier Jahren ungeschlagen

"Die Mannschaft hat großes Potential, sie ist taktisch sehr diszipliniert", warnt Pal Dardai vor dem Team des Trainers Bruno Labaddia. "Wir müssen unseren Plan durchsetzen, dann haben wir eine Chance, zu Hause zu gewinnen." Verloren hat Hertha gegen Wolfsburg im Olympiastadion immerhin seit vier Jahren nicht mehr. Doch für einen Sieg brauchen die Berliner auch mindestens ein Tor. Eine Aufgabe für Vedad Ibisevic. Der muss, genau wie beim Trainingskick, nur zur rechten Zeit am rechten Ort sein.

Sendung: rbb um 6, 28.03.2018, 18 Uhr.