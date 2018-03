Es liegt am Namen, denn der Schlacks, der im roten Kapuzenpulli erscheint, heißt Klinsmann, Jonathan Klinsmann. Der Sohn des ehemaligen Topstürmers und Bundestrainers Jürgen Klinsmann, das macht doch schon was her.

Herthas dritter Torwart gibt einen Medientermin und die Hauptstadtpresse tritt gesammelt an. Das liegt wohl weniger an den neun Regionalligaspielen des 20-jährigen Nachwuchstorwarts, der am Tisch in Herthas Presseraum Platz nimmt. Auch nicht an dem einen größeren Spiel, das der junge Schlussmann gemacht hat - die Europa-League-Partie gegen Östersunds FK liegt schon drei Monate zurück.

Persönliches Highlight im Familienalbum der letzten Jahre ist der 7. Dezember 2017: Jonathan Klinsmanns erster und bisher einziger Einsatz für die Profimannschaft von Hertha BSC, in der Europa League gegen Östersunds FK aus Schweden. Hertha war da bereits ausgeschieden, aber Klinsmann half mit einem gehaltenen Elfmeter immerhin das Unentschieden zu sichern. "Nach dem Spiel habe ich ein Video von meiner Familie bekommen, die sind alle so ausgeflippt - das war unglaublich", schwärmt Klinsmann von seiner bisherigen Hertha-Sternstunde.

Sollte Herthas Torhütern Nummer eins und zwei - Rune Jarstein und Thomas Kraft - allerdings nichts Dramatisches passieren, ist der nächste Östersunds-Moment für Klinsmann noch eine Weile entfernt. "Das Können muss mit der Körpersprache und der Entschlossenheit gepaart werden, sonst schafft er es wahrscheinlich nicht", sagt Herthas Torwarttrainer Zsolt Petry.

Ein Klinsmann in der Bundesliga: Bis es wieder soweit ist, könnte es also noch dauern. Klinsmann hat noch einiges zu lernen - denn auch wenn der Name Deutsch ist, seine Torwartausbildung ist es nicht. Aufgewachsen ist Jonathan Klinsmann in Kalifornien und das Torwartspiel hat er am amerikanischen College in Berkeley bekommen. Gar nicht so leicht, sich da gegen seine europäischen Konkurrenten durchzusetzen.

Immerhin den Glamour-Faktor hat Klinsmann seinen Torwartkollegen schon voraus. Die Antworten in der großen Presserunde in Berlin gibt der Amerikaner Jonathan Klinsmann übrigens auf Englisch - so spricht man auch seinen Vornamen aus, er ist ja schließlich kein Jürgen.