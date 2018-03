Nicht einmal zwei Monate ist es her, da verloren die BR Volleys in Lüneburg deutlich mit 0:3. Es war das letzte Spiel unter Trainer Luke Reynolds. Das Experiment mit dem 32-jährigen Australier wurde für beendet erklärt. Seitdem hat Deutschlands erfolgreichster Volleyballtrainer, Stelian Moculescu, in Berlin das Sagen. Und der hat seine Mannschaft innerhalb kürzester Zeit zu alter Stärke zurückgeführt.

Beim Wiedersehen mit Lüneburg am Mittwochabend waren die Volleys von Beginn an das bessere Team. Ein klarer Sieg in drei Sätzen (25:18, 25:20 und 25:14) war die Folge. Mehr als 4.500 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle konnten erahnen, dass der amtierende Deutsche Meister auch dieses Jahr wieder im Titelrennen mitmischen wird. Am Sonnabend steht in Hamburg das zweite Aufeinandertreffen an. Gewinnen die Berliner, stehen sie im Halbfinale. Bei einer Niederlage käme es am 8. April zum Entscheidungsspiel in Berlin.