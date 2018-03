Die Volleyball-Damen vom SC Potsdam sind im Play-Off-Viertelfinale ausgeschieden. Im entscheidenden, dritten Spiel beim den Dresdner SC unterlagen die Potsdamerinnen am Mittwochabend deutlich mit 0:3-Sätzen (25:16, 25:17, 25:12).

Als Hauptrunden-Siebter und klarer Außenseiter war die Mannschaft von Trainer Davide Carli in das Viertelfinale gegen den fünfmaligen Deutschen Meister Dresden eingezogen. Das erste Spiel gewannen die Potsdamerinnen in Dresden überraschend mit 3:2, das umkämpfte zweite Spiel am Sonntag hatten sie in Potsdam mit 1:3 verloren.

Das finale Duell wurde dann besonders deutlich. Vor Knapp 3.000 Zuschauern in der Dresdner Halle konnten die Potsdamerinnen an die starken ersten Partien nicht anknüpfen.

Bisher kamen die Damen des SC Potsdam über das Viertelfinale nie hinaus.