Alba gewinnt dank starkem Schlussspurt in Bremerhaven

99:85-Sieg in der Basketball-Bundesliga

Alba Berlin hat seinen zweiten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses siegte am Sonntag beim Tabellensechzehnten Eisbären Bremerhaven vor rund 3.000 Zuschauern dank eines starken Schlussspurts mit 99:85 (49:46). Es war bereits der neunte Ligaerfolg in Serie. Beste Berliner Werfer waren Joshiko Saibou mit 20 sowie Dennis Clifford und Spencer Butterfield mit je 16 Punkten.