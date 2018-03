Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga die Siegesserie von Bayern München beendet. Im Spitzenspiel siegte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses beim Tabellenführer nach einer hitzigen Partie überraschend deutlich mit 91:72 (34:39). Für Alba war es der elfte Ligasieg in Serie und die erfolgreiche Revanche für die Pokalfinal-Pleite vor fünf Wochen. Bester Berliner Werfer war Peyton Siva mit 16 Punkten. Die Münchner hatten zuvor 20 Ligaspiele in Serie gewonnen.

