Maximilian Levy aus Cottbus hat bei den Bahnradsport-Weltmeisterschaften in Apeldoorn (Niederlande) die Bronzemedaille im Keirin-Rennen gewonnen. Der Europameister musste sich am Donnerstag nur Fabian Puerta Zapata aus Kolumbien und Tomoyuki Kawabata aus Japan geschlagen geben. Für den 30-jährigen Levy war es die zehnte WM-Medaille seiner Karriere.

Der deutsche Bahnrad-Vierer mit dem Berliner Theo Reinhardt hat bei der WM im niederländischen Apeldoorn die Bronzemedaille trotz eines deutschen Rekords knapp verfehlt. Im kleinen Finale unterlag das Quartett des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) der Formation aus Italien in einer Zeit von 3:56,594 Minuten um weniger als zwei Sekunden.

Der Frauen-Vierer hatte nach Rang sechs in der Qualifikation in der ersten Runde gegen Frankreich einen starken Auftritt und stellte in einer Zeit von 4:24,369 Minuten ebenfalls einen deutschen Rekord auf. Mit der Berlinerin Charlotte Becker im Aufgebot fehlten jedoch knapp drei Sekunden, um den Lauf um Bronze zu erreichen. In der Endabrechnung stand aber ein bemerkenswerter fünfter Rang zu Buche.

