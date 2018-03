Das Berlin-Brandenburger Duo Theo Reinhardt (Berlin) und Roger Kluge (Eisenhüttenstadt) hat zum Abschluss der Bahnrad Weltmeisterschaften in Apeldoorn (Niederlande) Gold im olympischen Zweier-Manschaftsfahren gewonnen. Am Sonntagnachmittag siegten die beiden vor dem spanischen Duo Barcelo/Vedri und den Australiern Meyer/Scotson.

"Ich hatte einen super Tag, eine super Woche", sagte Roger Kluge nach dem Rennen. Belohnt wird der WM-Titel im Radsport mit einem besonderen Outfit: Weltmeister bekommen hier Trikots mit den Brustringen in den Farben des Weltverbandes UCI: Blau, Rot, Schwarz, Gelb und Grün (von oben nach unten). "Ich habe nie daran geglaubt, dass ich mal so ein Regenbogentrikot anziehen darf", sagte Theo Reinhardt in Anspielung auf seine neue Berufskleidung, "das ist echt eine krasse Nummer."