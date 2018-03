Bild: imago sportfotodienst

Moritz Wagner siegt mit Michigan - Berliner Basketballer triumphiert im Madison Square Garden

05.03.18 | 17:07

Als er seine Mutter geherzt hatte, als er auf eine Leiter gestiegen und mit einer Schere das Netz vom Korb geschnitten hatte, wie es im Basketball nur dem Gewinner vorbehalten ist, da sagte Moritz Wagner: "Ich liebe New York. Ich komme aus einer großen Stadt." Am Sonntagabend hat der Student mit den Michigan Wolverines erneut das Big-Ten-Turnier gewonnen, eines der wichtigsten der USA, noch dazu im Madison Square Garden - die Halle, von der Basketballer auf der ganzen Welt träumen.

Sein erstes Profispiel machte Moritz Wagner für Alba Berlin mit 17 Jahren - seitdem hat er sichtlich zugelegt. | Bild: imago sportfotodienst

2,11 Meter groß, fast 125 Kilo schwer

Mit der anderen großen Stadt meint Wagner Berlin, dort wurde er vor bald 21 Jahren geboren. Bei seinem Heimatklub Alba hat er alle Jugendteams durchlaufen und schaffte es bis zu den Profis - als erster in der Vereinsgeschichte. Er wuchs zu einem exzellent ausgebildeten Power Forward heran, 2,11 Meter groß und offiziell fast 125 Kilo schwer. Ein Kraftpaket mit weichem Händchen. In seinem dritten Jahr am College erinnert nur noch sein Jungsgesicht an früher. "Ich fühle mich noch nicht bereit für das Leben als Profi", hat Wagner gesagt, als er Berlin 2015 verließ. Da hatte der 17-Jährige gerade sein Abi gemacht und wollte unbedingt studieren; raus aus dem Nest. "Ich dachte, ich würde es mein Leben lang bereuen, nicht etwas Neues probiert zu haben." Bei Alba hätten sie Wagner gerne behalten. Sie bezweifelten, dass er am College sein Talent würde ausschöpfen können.

Stars mit Amateurstatus

Uni-Spieler werden in den USA gefeiert wie Stars, aber sind offiziell Amateure. Sie müssen parallel ihr Studium auf die Reihe kriegen und dürfen kein Geld verdienen, das tun andere - mit dem Sport werden Milliarden umgesetzt. Es ist ein Vorgeschmack auf die glitzernde Profiliga NBA, von der alle an den Unis träumen - auch Wagner will dort hin.

Beim Big-Ten-Finale gegen die Purdue University am Sonntag waren mehr als 15.000 Zuschauer in der Halle. "Ich war nervös, Mann", hat Moritz Wagner später den Fernsehleuten gesagt. Aber so sah das vorher gar nicht aus. "Moe", wie sie ihn am College alle nur nennen, konnte wegen früher Foulprobleme nur 17 Minuten mitmachen. Die reichten für 17 Punkte, davon drei Dreier. Nach dem 75:66-Sieg wurde er zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. "Ich kann nicht aufhören zu lächeln", sagte Wagner. "Dies ist keine persönliche Auszeichnung, das ist für jeden in unserem Team." Da ertrug es sein Coach, dass Wagner ihn mit deutschem Hip Hop malträtierte. Seine Mutter Beate war aus Berlin nach New York geflogen, um ihn zu unterstützen. "Ich habe ihr gesagt: Wir sind bei 100 Prozent, wenn sie in der Halle ist. Also muss sie vielleicht ein bisschen öfter vorbeikommen", sagte Wagner.

Ritual im Basketball: Der Sieger darf das Netz abschneiden - und das war Moritz Wagner. | Bild: imago sportfotodienst

Landesweite "March Madness" beginnt am 13. März

Die Fans der "Wolverines" aus dem Städtchen Ann Arbour nördlich von Detroit erleben gerade den besten Moritz Wagner, den sie kennen: In dieser Saison macht der Blondschopf im Schnitt 14,5 Punkte, holt mehr als sieben Rebounds und trifft fast 40 Prozent seiner Dreipunktewürfe. Auch seine Spielzeit hat er immer weiter gesteigert. "Seine Persönlichkeit sagt: Ich bin ein Alpha-Hund und ich geh raus, um es mir zu holen", so hat sein Trainer John Beilein Wagners Selbstbewusstsein am Sonntag beschrieben. Der Sieg in New York aber bedeutet nur einen ersten Schritt in Richtung NCAA-Titel. Denn die landesweiten Meisterschaften beginnen am 13. März, sie werden nur "March Madness" genannt - weil sich die Fans so sehr mit ihren Lieblings-Unis identifizieren. Michigans Gegner wird am kommenden Sonntag ausgelost.