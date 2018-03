Alba Berlin hat seine Erfolgsserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und den zwölften Sieg in Folge gefeiert. In einem Nachholspiel siegte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses am Donnerstagabend beim Tabellenvorletzten Rockets Erfurt mit 98:68 (54:44). Alba bleibt somit weiter Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 19 und Spencer Butterfield mit 17 Punkten. Bei den Rockets war Jerome Randle mit 18 Zählern am erfolgreichsten.