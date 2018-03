Die Eisbären haben das Halbfinale in den DEL-Playoffs erreicht. Gegen den Vorjahres-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg machte es die Mannschaft von Chefcoach Uwe Krupp in Spiel fünf denkbar knapp. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung.

Die Eisbären Berlin haben die Playoff-Viertelfinale-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 für sich entschieden. Fünf Minuten vor Schluss des fünften Spiels sahen die Gastgeber am Freitagabend schon wie der sichere Halbfinalist aus. Doch nach gleich vier Treffern in den letzten Minuten ging es plötzlich mit 6:6 (1:2, 3:1, 2:3) in die Verlängerung.

Dort dominierten die Eisbären aber und drückten auf die Entscheidung der Serie in eigener Halle. Schließlich schoss Rihards Bukarts in der dritten Minute der Verlängerung einen Wolfsburger Verteidiger an, von dessen Rücken der Puck ins Gästetor trudelte. Als der Videobeweis den Treffer bestätigte, war der Jubel in der Arena am Ostbahnhof groß.