Nach der bitteren Niederlage gegen Kaiserslautern und dem Remis gegen Aue hat Union auch am Samstag den zehnten Saisonsieg verpasst. Gegen den Tabellenvierten Regensburg führten die Berliner bis kurz vor Schluss mit 2:1 - kassierten dann aber noch einen Elfmeter.

Unter der Woche wurde es deutlich in Köpenick. Union-Präsident Dirk Zingler gab ein vielbeachtetes Interview und erinnerte seine Mannschaft daran, dass der Klassenerhalt noch längst nicht gesichert ist. Entsprechend entschlossen wollte er die Eisernen beim Spiel gegen Jahn Regensburg sehen.

Danach übernahmen die Oberpfälzer das Kommando. Immer wieder störten sie Union erfolgreich beim Spielaufbau, während der Tabellenvierte selbst mit flüssigen Kombinationen zu aussichtsreichen Gelegenheiten kam. Ein schnell ausgeführter Freistoß landete bei Jahn-Torjäger Marco Grüttner, sein Schuss aus der Drehung zischte nur knapp am Tor vorbei. Ein paar Augenblicke später vergab Marc Lais die Regensburger Führung. Seinen Schlenzer parierte Union-Keeper Daniel Mesenhöler mit einer eindrucksvollen Flugparade.

Zehn Spiele, neun Punkte: Die Ausbeute des 1. FC Union unter Coach André Hofschneider ist mager. Klub-Chef Dirk Zingler hat jetzt in einem Interview mit der "Berliner Zeitung" einen Verbleib des Trainers über die Saison hinaus offen gelassen.

Regensburg war dem Führungstreffer näher, erzielen konnte ihn kurz vor der Pause allerdings der bis dahin wenig überzeugende Gastgeber. Ein langer Diagonalball erreichte Christopher Trimmel, dessen Hereingabe klärte Jahns Marvin Knoll direkt vor die Füße von Felix Kroos, der die Kugel sofort und mit wenig Humor ins rechte Eck drosch.

Mit der Führung im Rücken startete Union stark in den zweiten Abschnitt und drängte auf weitere Tore. Zunächst schoss Steven Skrzybski nach Hereingabe von Philipp Hosiner über das Tor, dann setzte Torrejon einen Kopfball nach Kroos‘ Außenristflanke (!) neben den Regensburger Kasten. Auch Grischa Prömels Schuss nach feiner Einzelleistung war nicht von Erfolg gekrönt und ging links am Tor vorbei. Der Chancenwucher rächte sich in der 59. Minute. Einen der wenigen Regensburger Konter kam über Joshua Mees zu Grüttner, der aus spitzem Winkel Mesenhöler überwinden konnte.