Durch einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den Oberligisten SV Lichtenberg 47 ist der Titelverteidiger BFC Dynamo am Samstag ins Berliner Landespokalhalbfinale eingezogen. Matchwinner für den einzig verbliebenen Regionalligisten war Ex-Hertha-Profi Solomon Okoronkwo. Der 31-Jährige schoss den BFC mit drei Treffern quasi im Alleingang zum Sieg.

Auch Tennis Borussia hat den Sprung in die Runde der letzten vier gemeistert. Der Oberligist schlug in einer dramatischen Partie Berlinligist Tasmania mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Der favorisierte Gastgeber um Trainer Thomas Brdaric ging im Mommsenstadion zunächst mit 2:0 in Führung, gab diese aber wieder aus der Hand. Dass die Verlängerung torlos blieb, musste das Elfmeterschießen entscheiden. In diesem behielten die Gastgeber dann die Nerven.

Die weiteren Viertelfinals:

Sonntag, 25.03.2018:

FC Internationale Berlin - Eintracht Mahlsdorf 14.30 Uhr

Mittwoch, 11.04.2018:

Berliner SC - Reinickendrofer Füchse