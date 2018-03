Es ist eine dieser Situation, in denen man geneigt ist zu sagen: musste ja so kommen. Die BR Volleys treffen in der K.O.-Runde der Champions League auf den VfB Friedrichshafen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Luxemburg. In der ersten Play-Off der besten zwölf europäischen Teams treffen damit nicht nur die einzigen beiden verbliebenen deutschen Vertreter aufeinander, sondern es wird auch ein frühes und emotionales Wiedersehen für den Trainer der Volleys geben. Stelian Moculescu gewann mit dem VfB Friedrichshafen von 1997-2016 27 Titel und galt lange als "Erzfeind" der BR Volleys. "Wir sind erst einmal froh, nicht nach Novosibirk zu müssen", schmunzelte Volleys-Manager Kaweh Niroomand.

"Man konnte ja fast erwarten, dass das jetzt genau so kommt. Dieses Duell elektrisiert Volleyball-Deutschland und jetzt eben erstmals auch in der Champions League. Es gibt halt immer was Neues. Nun mit mir auf der anderen Trainerbank. Ich freue mich einfach auf diese Spiele", reagierte Trainer Moculescu auf die Auslosung. Das Hinspiel gegen die Friedrichshafener findet am 14. März in Berlin statt, das Rückspiel am 20., 21. oder 22. März.



Die Volleys hatten sich in einer dramatischen Schlussphase im letzten Gruppenspiel gegen die Polen aus Wegiel durchgesetzt und das Weiterkommen klar gemacht.