Am Mittwochabend steigt das Duell der deutschen Volleyball-Giganten: die BR Volleys gegen den VfB Friedrichshafen. Die beiden Top-Bundesligisten treffen in der Max-Schmeling-Halle ab 19.30 Uhr in der ersten Play-off-Runde der Champions League aufeinander. Der rbb verlost Tickets für diese Partie - um die gewinnen zu können, müssen Sie ein paar Fragen richtig beantworten.

Friedrichshafen ist diese Saison das Maß aller Dinge im deutschen Volleyball. In allen drei Wettbewerben ist die Mannschaft aus Baden-Württemberg noch ohne eine Niederlage. "Ich denke sie sind im Augenblick die Favoriten, sie haben die Nase vorne", erkennt Moculescu an. Doch die BR Volleys sind wiedererstarkt. Seit der Trainerentlassung von Luke Reynolds, haben die Berliner unter Moculescu nur einmal verloren. Das Erfolgsrezept fasst Georg Klein zusammen: "Er hat das Team wieder in die Hand genommen. Er ist unser eindeutiger Leader geworden. Stelu sagt ganz konkret wie was gemacht wird und wo es lang geht. Und so wird es dann auch gemacht." Luke Reynolds war eher der Kumpeltyp - auf Augenhöhe mit den Spielern – ein Stil, der bei den Volleys nicht gefruchtet hat.

In der K.o.-Runde der Champions-League empfangen die Volleys Friedrichshafen am Mittwoch um 19:30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle und mit der Unterstützung von erwarteten 6.000 Fans, sollten die Berliner in ihrem Tempel möglichst einen Sieg vorlegen. Am Sonntag steigt das Bundesligaspiel gegen den VfB in Friedrichshafen und am 22. März kommt es, ebenfalls in Baden-Württemberg, zum Rückspiel in der Champions League.