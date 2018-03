Bislang ist das Finale auf den 21. Mai terminiert, die Endspiele der Landesverbände werden als Finaltag der Amateure vermarktet. Kurz darauf - am 24. und 27. Mai - sollen allerdings die Aufstiegsspiele zur Dritten Liga folgen. Cottbus führt mit großem Vorsprung die Regionalliga Nordost an und wird daran aller Voraussicht nach teilnehmen.

Doch nicht nur die Aufstiegsrunde, auch das Pokalfinale gegen Babelsberg dürfte für größere Aufmerksamkeit sorgen. Die Fans beider Clubs liegen in einer Dauerfehde. Während des Regionalligaspiels zwischen den beiden Vereinen im April 2017 war es zu heftigen verbalen Auseinandersetzungen der Anhänger beider Vereine gekommen. Außerdem wurde Pyrotechnik abgebrannt und Cottbusser Anhänger hatten den Platz gestürmt. Die Partie war mehrfach unterbrochen worden. Der Streit um die Höhe der vom DFB verhängten Strafen hatte sich fast ein Jahr lang hingezogen.



An diesem Mittwoch dagegen dürfte es ruhiger zugehen. Der FC Energie tritt um 18 Uhr in Meuselwitz an und will sich weitere drei Punkte sichern. Das Hinspiel Ende August 2017 hatten die Cottbuser mit 1:0 gewonnen.