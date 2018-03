Babelsberg siegt glanzlos in Neuruppin

Als Außenseiter im eigenen Stadion - genau so wollte sich Sechstligist MSV Neuruppin gegen den zwei Klassen höher spielenden SV Babelsberg 03 im Halbfinale des Brandenburger Landespokals nicht wiederfinden. "Ich will von meinem Team bewusste Aktionen mit dem Ball sehen", hatte MSV-Trainer Henry Bloch vor dem Spiel am Samstag gefordert.

Und das setzte seine Mannschaft zunächst eindrucksvoll um. Gegen die favorisierten Babelsberger erwischten die Gastgeber einen guten Start und bestimmten das Geschehen. Vor allem der junge Neuruppiner Lukas Japs machte immer wieder auf sich aufmerksam. So auch in der 19. Minute, doch sein Schuss aus knapp 20 Metern ging links am Tor vorbei. Der 21-Jährige beschäftigte die Abwehr der Babelsberger immer wieder - einzig ein Torerfolg fehlte dem Brandenburgligisten.