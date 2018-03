Wie ernst Energie Cottbus und Trainer Claus-Dieter Wollitz die Landespokalhalbfinal-Partie beim FSV Union Fürstenwalde nahmen, zeigte sich in der Vorbereitung. Da das Spielfeld in Fürstenwalde deutlich kürzer und enger ist als das in Cottbus, ließ Trainer Wollitz kurzer Hand die Linien auf dem eigenen Trainingsplatz in Cottbus nachzeichnen und auf dem verkürzten und verengten Feld trainieren. Die Maßnahme schien zunächst gefruchtet zu haben, denn das Duell der Regionalligisten begann, wie es zu erwarten war. Der haushohe Favorit aus Cottbus, noch ungeschlagen in dieser Saison, übernahm schnell die Initiative. Giftig in den Zweikämpfen bemühten sich die Lausitzer schnell um Struktur. Positiv in den ersten Minuten: Nach Ballgewinn richtete sich der erste Blick des unangefochtenen Tabellenführers der Regionalliga Nordost sofort Richtung Offensive. So war schnell abzusehen: Lang würde die erste Torchance wohl nicht auf sich warten lassen.

Und so war es dann auch. Nach nicht einmal zwei Minuten tauchte Energie-Offensivmann de Freitas frei am Sechzehner auf und hielt drauf – sein Schuss ging aber deutlich am Tor vorbei. Diese Szene der Lausitzer war dann so etwas wie ein Weckruf für Fürstenwalde. Von den Gastgebern kam weiterhin nichts in der Offensive, aber in der Abwehr stand man sicherer. Interessant zu beobachten: Durch die ungewöhnlichen Maße des Spielfeldes schienen beide Teams fast ohne Mittelfeld zu agieren, es ging von Strafraum zu Strafraum.

Energie hatte die Partie Mitte der ersten Halbzeit im Griff, spielte sich immer wieder Chancen heraus. Die Miene von Trainer Claus-Dieter Wollitz, die in der Anfangsphase noch durchaus finster war, erhellte sich spätestens in der 24. Minute endgültig. Eine Ecke von Lasse Schlüter fand den heranfliegenden Kevin Weidlich, der problemlos zum 2:0 einnickte. Das Spiel schien seinen geregelten Lauf zu nehmen. Von Union Fürstenwalde war in der Offensive weiterhin so gut wie nichts zu sehen, die Cottbuser wurden mit jeder gelungenen Kombination ballsicherer.

Doch als die Energie-Kicker mental schon in der Kabine zu sein schienen, schlugen die Gastgeber praktisch mit ihrer ersten Torchance zu. Der Cottbuser Verteidiger Mautwila verschätzte sich bei einem Fürstenwalder Pass und schon stand Bolyki frei vor Energie-Keeper Spahic und schob ein. So ging es nach einem sehr einseitigen ersten Durchgang überraschend nur mit 1:2 in die Pause.