Vladimir Darida ist Fußballer des Jahres in Tschechien

Grund zum Feiern gibt es für Hertha-BSC-Profi Vladimir Darida – er ist tschechischer Fußballer des Jahres 2017 geworden. Der 27-Jährige nahm die Auszeichnung am Montagabend in Prag zum ersten Mal entgegen. Der Mittelfeldspieler setzte sich überraschend gegen Torwart-Legende Petr Cech (FC Arsenal) durch, der seine zehnte Auszeichnung bei der Ehrung verpasste und diesmal Zweiter wurde. "So etwas habe ich überhaupt nicht erwartet - umso mehr ist es für mich eine Verpflichtung für die Zukunft", sagte Vladimir Darida überrascht.

Diese Auszeichnung wird Darida, den zuletzt Knieprobleme plagten, Auftrieb geben. Über den Gewinner des seit 1965 jährlich vergebenen Preises entscheidet ein Gremium aus Trainern, erfahrenen Nationalspielern, Verbandsfunktionären und Fachjournalisten. Die Verleihung fand im Prager Theater in den Weinbergen statt.

Sendung: rbb UM6, 20.03.2018, 18.00 Uhr