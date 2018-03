So stark wie in der bisherigen Saison zeigten sich die Eisbären auch am 52. und letzten Spieltag der DEL-Hauptrunde. Mit 6:1 (2:0, 3:0, 1:1) fegten die Berliner am Sonntag die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven vom Eis.

Von Beginn an dominierte das Team von Trainer Uwe Krupp die stark ersatzgeschwächten Gäste. Schlüssel des Erfolgs wurde das effiziente Überzahlspiel und der überragende Kapitän André Rankel. Schon nach knapp 6 Minuten konnten die Eisbären ihr Powerplay erstmalig ausnutzen. Sean Backman staubte frei vor dem Tor stehend eiskalt ab. Auch der zweite Treffer fiel in einer Überzahl-Situation. Nach einer Rückgabe von Backman knallte Olympia-Held Frank Hördler den Puck in der zehnten Spielminute rechts oben ins Tor.