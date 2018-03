Bild: imago/O.Behrendt

Starker Auftritt in den DEL-Playoffs - Eisbären besiegen Nürnberg im ersten Halbfinale mit 5:1

29.03.18 | 22:55 Uhr

Die Eisbären Berlin haben ihr Heimrecht voll ausgenutzt. Im ersten Halbfinalspiel siegten die Berliner gegen Nürnberg überraschend deutlich mit 5:1. Ausschlaggebend waren vor allem die Disziplin und ein starkes Powerplay.

Die Eisbären Berlin haben zu Hause das erste Spiel der Halbfinal-Playoffs gegen die Nürnberg Ice Tigers gewonnen. Die 13.807 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sahen am Donnerstagabend ein schnelles Spiel, das die Berliner zu keinem Zeitpunkt wirklich aus der Hand gaben. Schon nach fünf Minuten setzten die Eisbären das erste Ausrufezeichen. Louis-Marc Aubry baute über rechts einen Angriff auf. Den Pass von Olympia-Held Marcel Noebels konnte dessen Nationalmannschaftskollege Frank Hördler mit der Rückhand zum 1:0-Führungstreffer für die Berliner verwerten.

Petersen mit dem 2:0

Danach entwickelte sich ein ansehnliches Playoff-Spiel auf hohem Niveau mit guten Chancen auf beiden Seiten. Zu Beginn des zweiten Drittels scheiterte der Nürnberger Bjorkstrand am rechten Torpfosten. Die Eisbären hatten in dieser Spielphase viel Glück. Doch den nächsten Treffer landeten wieder die Gastgeber. Nicholas Petersen gelang in der 30. Minute das 2:0 aus nächster Nähe. Dass bis Mitte des zweiten Drittels noch eine einzige Strafzeit gepfiffen wurde, zeugt von der großen Disziplin beider Mannschaften in diesem wichtigen Spiel. Doch kurz darauf war es so weit: James Sheppard musste als erster zwei Minuten wegen Stockschlags auf die Strafbank. Diesen fünf-gegen-vier-Vorteil nutzten die Ice Tigers prompt aus. Nachdem Eisbären-Keeper Petri Vehanen nicht richtig zupackte, reagierte Yasin Ehliz am schnellsten und traf nach 37 Minuten zum 1:2-Anschlusstreffer.

Drittes Drittel geht klar an die Berliner

Im letzten Spielabschnitt nutzten die Eisbären ihren Heimvorteil im ersten Spiel aber voll aus. Nach einem Weitschuss von Jens Baxmann im Powerplay wehrte Nürnbergs Torwart Treutle den Puck zur Seite ab, genau zu Eisbären-Stürmer Jamie MacQueen, der in der 48. Minute zur 3:1-Vorentscheidung traf. Beim Hauptrunden-Dritten Nürnberg war daraufhin die Luft aus dem Spiel. Ganz anders bei den Berlinern: Zwei Minuten vor Spielende traf abermals Louis-Marc Aubry zum 4:1, unter großem Jubel der Eisbären-Fans. Dass die Ice Tigers ihren Torwart danach noch gegen einen sechsten Feldspieler eintauschten, nutzte Nicholas Petersen Sekunden vor dem Ende eiskalt aus - und versenkte die Scheibe zum 5:1-Endstand.

Dieser wichtige erste Halbfinal-Sieg ist der erste nach vier Hauptrunden-Niederlagen gegen die Franken. Das zweite Spiel der Halbfinalserie findet am Ostersamstag um 16:30 Uhr in Nürnberg statt. Zuhause spielen die Eisbären dann im dritten Spiel am Ostermontag um 15 Uhr.



Sendung: Inforadio, 29.03.2018, 22 Uhr