Langsam aber sicher entwickelt sich medi Bayreuth zum Lieblingsgegner von Alba Berlin. Nur zwei Wochen nach dem deutlichen Sieg im Halbfinale des Final Four nahmen die Berliner die Bayern auch in der Liga auseinander. Mit 100:68 (47:38) gewann Alba am Samstagend in der Mercedes-Benz-Arena.

Beide Teams starteten mit viel Tempo in die Partie und überzeugten vor allem in der Offensive. Alba lag durchgehend in Führung, aber die Gäste aus Bayern blieben nach dem ersten Viertel mit fünf Punkten Rückstand in Schlagdistanz. Die Berliner präsentierten sich bissiger und aggressiver als der Gegner – und setzten sich im zweiten Viertel erstmals zweistellig ab (31:20).

Vor allem mit Drei-Punkt-Würfen waren die Gastgeber erfolgreich - allein sieben fanden in der ersten Hälfte den Weg in den Bayreuther Korb. So konnte Alba die Gäste auf Distanz halten und mit einer 47:38-Führung in die Halbzeit gehen.