An diesem Mittwochabend stand Silvio Heinevetter kurz vor Schluss schon nicht mehr auf dem Parkett der Max-Schmeling-Halle. Zwei Minuten Strafe, kurz vor Schluss nach einer Wrestlingeinlage mit dem Magdeburger Angreifer Bezjak. Und so musste Heinevetter von der Bank zusehen, wie Robert Weber sein 14. Tor in diesem Spiel warf - im 14. Versuch. Diese Zahlen zeigen: Das Duell Weber gegen Heinevetter ging im Pokalviertelfinale klar an den Magdeburger.

Der Magdeburger Robert Weber schreitet zum Siebenmeter, wenige Sekunden vor Schluss der Partie - ein Szenario, an das sich Fans der Füchse Berlin vor diesem Spiel sicher gerne erinnert haben. Ende Dezember hatte Silvio Heinevetter in einem Duell voller Psychospielchen den entscheidenden Siebenmeter des Magdeburgers gehalten, danach gab es einen wilden Jubeltanz des Berliner Schlussmanns.

Und in den ersten 20 Minuten des Spiels sah es auch so aus, als würde diese ganze Begegnung deutlich zugunsten der Gäste entschieden werden. 6:11 stand es zwischenzeitlich, die Füchse wirkten nervös, Heinevetter zog zwischendurch sogar gestenreich einen imaginären Hut vor Fließbandtorschütze Weber.

Fünf starke Minuten in der Schlussphase der ersten Hälfte reichten den Berlinern dann aber, um in diesem Pokalspiel anzukommen. Heinevetter parierte dreimal in Folge (nicht gegen Weber), gab einmal sogar direkt den Pass an den gegnerischen Kreis zum Torerfolg und trieb sein Team lautstark nach vorne. So machten die Füchse aus dem deutlichen Rückstand erst ein 13:14 und dann ein 16:17 zur Halbzeit und aus dem zunächst mäßig spannenden Spiel einen packenden Pokalabend.

Denn nach dem Seitenwechsel ging es lange im Gleichschritt weiter, kaum einmal mehr als ein Tor Vorsprung für die Magdeburger. Zehn Minuten vor dem Schluss rettete Heinevetter dann mit zwei spektakulären Paraden das 23:23, kurz darauf gingen die Füchse zum ersten Mal seit den Anfangsminuten in Führung - 24:23. Die Schmeling Halle war da, wie man so schön sagt, Heinevetter war da, die Pyschospielchen schienen wieder für Berlin zu laufen. Vier Minuten später war Magdeburg wieder vorne, durch Robert Weber. Diesmal kamen die Füchse nicht mehr zurück.