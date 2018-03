Bild: imago/Uwe Kraft

In Berlin trifft an diesem Abend vor allem Jürgen Klinsmann. Ihm gelingen zwei der drei Tore zum 3:1. Auch "Icke" Häßler war in seiner Heimatstadt erfolgreich. Deutschland qualifizierte sich in der Folge für die EM 1996 und wurde in England Europameister.