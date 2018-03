Bild: imago/Sportfoto Zink / ThHa

Overtime-Pleite gegen Nürnberg - Eisbären verlieren zweites Playoff-Halbfinale

31.03.18 | 21:12 Uhr

Kein einziges Spiel konnten die Berliner in dieser Saison in Nürnberg gewinnen: Und dabei bleibt es vorerst auch. In einer tempo- und chancenreichen Partie zeigten die Berliner einen starken Auswärtsauftritt, hatten aber in der Verlängerung das Nachsehen.

Die Eisbären Berlin haben ihr zweites Playoff-Halbfinale gegen Nürnberg verloren. Die Ice Tigers gewannen am Samstag in der Overtime mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0). In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1:1. Zum Einzug ins Finale sind vier Siege notwendig. Einen hatten die Berliner bereits am Freitag gefeiert. Doch trotz des deutlichen 5:1-Erfolges blieben die Berliner bescheiden und erwarteten bissige Gastgeber. Das Motto daher: Alles auf Null.

Eisbären bleiben trotz Rückstand cool

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in die Partie und erarbeiteten sich Chancen. "Wir müssen die ersten zehn Minuten gut über die Runden kriegen", hatte Eisbären-Trainer Uwe Krupp vor dem Spiel gesagt. Und die waren noch nicht ganz vorbei, da sah er, wie sein Team in Rückstand geriet. Leonhard Pföderl (9.) nutzte einen Nachschuss und brachte die Nürnberger in Führung. Doch auch die Antwort der Berliner ließ nicht lange auf sich warten. James Sheppard erarbeitete sich in der Rundung die Scheibe und scheiterte zunächst mit der Rückhand, ehe Nick Petersen (11.) Nürnbergs Goalie Treutle mit dem Nachschuss überwinden konnte.

Nürnberg trifft in letzter Sekunde

Das zweite Drittel begann mit einer Großchance für die Gastgeber, aber Nürnbergs Brandon Segal scheiterte allein gegen Petri Vehanen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, eine Großchance jagte die nächste. Kai Wissmann fuhr ins Drittel und legte mit viel Übersicht auf Louis-Marc Aubry ab. Der hämmerte den Puck unter die Latte und brachte die Eisbären mit 2:1 in Führung. Doch mit der Pausensirene traf erneut Pföderl und brachte Nürnberg wieder ins Spiel. "Wir haben die Gegentore zu ungünstigen Zeitpunkten bekommen", sagte Verteidiger Jens Baxmann, der sein 800. Spiel für die Berliner absolvierte. Nach einem torlosen letzten Drittel ging es in die Verlängerung.

"Nürnberg hat seine Chance in der Overtime genutzt, wir nicht"

Und auch da gaben beide Mannschaften weiter Vollgas. Mit ihrer offensiven und schnellen Spielweise bescherten sie den 7.672 Zuschauern beste Unterhaltung. Am Ende konnte die Mehrheit von ihnen jubeln, denn John Mitchell sorgte in der 77. Minute mit seinem Treffer für die Entscheidung zugunsten der Nürnberger. "Mir gefällt, wie meine Mannschaft spielt, wir spielen gutes Eishockey. Nürnberg hat seine Chance in der Overtime genutzt, wir nicht", resümiert Trainer Uwe Krupp nach dem Spiel. Durch den Sieg haben die Ice Tigers die Halbfinal-Serie ausgeglichen. Also: Alles auf Null.



Bereits am Ostermontag kommt es zum dritten Duell in der Halbfinalserie. Ab 15 Uhr empfangen die Eisbären Nürnberg in der Arena am Ostbahnhof.

