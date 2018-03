Nach fünf Jahren soll es endlich wieder klappen: Die Eisbären wollen ihren achten DEL-Titel. Als Hauptrunden-Zweiter sind die Berliner in die Playoffs eingezogen und spielen nun gegen die Grizzlys aus Wolfsburg. Zum Auftakt am Mittwochabend gab es gleich den ersten Sieg.

Der Berliner Angreifer Andrè Rankel hatte vor dem Spiel gewarnt, dass die Gäste eine Comeback-Mannschaft seien und gerade nach einem Rückstand erst so richtig aufdrehen würden. Da hatte wohl Teamkollege Frank Hördler nicht richtig zugehört, denn dieser erhielt nach einer Behinderung des Gegners eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe, die Grizzlys also in Überzahl. Und prompt fiel der Anschlusstreffer. Stephen Dixon beförderte in der 33. Spielminute mit dem Oberkörper den Puck ins Tor, nachdem sein Teamkollege Fabio Pfohl mit seinem harten Schuss lange gewartet hatte.

Im zweiten Drittel ging es dann Schlag auf Schlag: In der 27. Minute traf Louis-Marc Aubry zur verdienten Führung, im Gegenzug schafften die Grizzlys fast den Ausgleich. In der 29. Minute sang dann Rainald Grebe schon wieder "Berlin, Halleluja Berlin", Mark Olver erhöhte zur 2:0-Führung, nachdem ihm der Wolfsburger Torhüter einen abgewehrten Schuss genau vor die Kufen legte.

Im letzten Drittel kam dann endlich die vermisste Playoffstimmung auf: Harte Zweikämpfe, giftige Duelle, abwechslungsreiche Spielszenen. Grizzly-Keeper Jerry Kuhn parierte wiederholt die immer wieder anrollenden Eisbärattacken und legte sich dann in der 47. Minute die Scheibe mit dem Arm selber über die Linie. Seine Vorderleute hatten kurz vorher die Situation nicht richtig geklärt, Lous-Marc Aubry nutzte das aus, bedrängte den gegnerischen Keeper, der dann keine Chance mehr hatte, den Treffer zu verhindern. Der anschließende Videobeweis änderte auch nichts mehr an der 3:1 Führung der Eisbären.

Danach schien alles möglich: Anschlusstreffer oder Ausbau der Führung, beides lag in der Luft. Mark Olver erlöste dann die Berliner in der 57. Minute und lenkte einen Distanzschuss von Danny Richmond ins Tor. Das letzte Drittel entschuldigte dann die tempoarmen Anfangsminuten, die Eisbären gewinnen in insgesamt vier Playoff-Partien gegen die Grizzlys zum vierten Mal und gehen in der Best-of-Seven-Serie damit mit 1:0 in Führung.

Doppeltroschütze Mark Olver sprach nach der Partie davon, dass jetzt die beste Zeit des jahres begonnen hätte und ihn die vielen zuschauer gerade in den Playoffs noch mehr motivieren würden. "Du wachst auf, denkst an das Spiel und hast sofort Lust auf Eishockey." Die nächsten drei Spiele finden am Freitag (16.3.) in Wolfsburg, am Sonntag (18.3.) in Berlin sowie am Mittwoch (21.3.) wieder in Wolfsburg statt.