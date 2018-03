Bild: imago

8:1-Sieg im Playoff-Viertelfinale - Eisbären Berlin schießen Wolfsburg ab

18.03.18 | 17:58 Uhr

Die Eisbären Berlin liegen in der Viertelfinale-Serie gegen die Grizzlys Wolfsburg wieder in Führung. Im dritten Duell erteilten sie den Niedersachsen mit einem 8:1-Sieg nicht nur eine Lehrstunde, sondern schrieben auch Geschichte.

Nach der Auswärtsniederlage am Freitag in Wolfsburg waren die Berliner in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof auf Wiedergutmachung aus. Und das merkte man von Beginn an. Daniel Fischbuch zog über rechts ins Drittel bis vors Tor und schoss auf Wolfsburgs Keeper Jerry Kuhn. Der konnte den Puck nicht festhalten und im Gerangel reagierte der Berliner Verteidiger Jens Baxmann (7.) am schnellsten und schoss zur Führung ein.

Schnelle 3:0-Führung

In der 10. Minute kamen die Wolfsburger zu ihrer ersten ernsthaften Chance. Philip Riefers hatte viel Platz vor Eisbären-Torwart Petri Vehanen, doch sein wenig platzierter Schuss war für den Finnen leichte Beute. Besser machten es kurz darauf erneut die Eisbären. Ein Schuss von Nick Petersen an die Bande prallte ab und der Puck landete bei James Sheppard (11.), der aus der Drehung heraus aus spitzem Winkel zum 2:0 traf. Wenig später jubelten die Eisbären-Fans erneut, als Danny Richmond (14.) von der blauen Linie zum 3:0 einschoss. Der Spielverlauf erinnerte an die Partie am Freitag, als die Wolfsburger nach kurzer Zeit ebenfalls mit drei Toren in Führung lagen. Nach der schnellen Führung für die Eisbären am Sonntag nahm Wolfsburgs Trainer Pavel Gross eine Auszeit. Die schien kurz darauf gewirkt zu haben: Fabio Pfohl setzte den Puck jedoch nur an die Latte.

Torfestival geht weiter

Die Berliner agierten auch im 2. Drittel weiter souverän und hielten das Tempo hoch. Marcel Noebels (30.) probierte es mit einem Schuss von der blauen Linie, den ein Wolfsburger auf dem Weg ins Tor noch abfälschte. Gegen die gut organisierten Eisbären fanden die Gäste weiterhin keine Mittel und machten sich auch noch selbst das Leben schwer. Ausgerechnet Ex-Eisbär Jimmy Sharrow verlor die Scheibe vor dem eigenen Tor. Berlins Kapitän André Rankel (34.) ließ sich nicht lange bitten und hämmerte den Puck zum 5:0 unter die Latte. Kurz darauf hätten Frank Hördler und Darin Olver weiter erhöhen können, trafen jedoch nur das Gestänge.

Höchster Playoff-Sieg der Eisbären-Geschichte

Die Wolfsburger wechselten vor dem Schlussdrittel den Torwart und waren in der 44. Minute erstmals erfolgreich. Conor Allen brachte die Gäste auf die Anzeigetafel. Doch die Antwort der Berliner ließ nicht lange auf sich warten. Rihards Burkarts (45.), Neuzugang der Eisbären, erzielte seinen ersten Treffer für die Berliner. In doppelter Überzahl erzielte James Sheppard (49.) seinen zweiten Treffer des Tages und auch Nick Petersen (57.) trug sich noch in die Torschützenliste ein. Am Ende gewinnen die Eisbären eindrucksvoll mit 8:1 undfeierten damit den bisher höchsten Playoff-Erfolg in ihrer Geschichte. In der Best-of-Seven-Serie führen die Berliner jetzt mit 2:1. Schon am Mittwoch kommt es zum nächsten Duell, dann gastieren die Eisbären ab 19.30 Uhr in Wolfsburg.

