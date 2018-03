Playoffs in der Eishockey-Bundesliga

Im zweiten Playoff-Spiel gegen die Grizzlys Wolfsburg haben die Eisbären verloren. Das erste Drittel verschliefen die Berliner komplett, zu viele Zeitstrafen kosteten am Ende den Sieg. Die Wolfsburger können sich allerdings insbesondere bei ihrem Keeper bedanken. Von Robin Krempkow

Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Auswärtsspiel im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Bei den Grizzlys Wolfsburg kassierten sie am Freitagabend ein 2:5 (1:3, 1:0, 0:2). Weil sich die Berliner zu viele Strafzeiten leisteten, waren die Treffer von Louis-Marc Aubry und Sean Backman zu wenig, um die Niederlage abzuwenden. Damit steht es in der Best-of-Seven-Serie 1:1.

Die Möglichkeit zum Ausgleich kurz darauf verpassten die Eisbären allerdings. Louis-Marc Aubry klaute den Puck in der rechten Rundung und spielte auf James Sheppard, der scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Jerry Kuhn. Anschließend kam das zweite Powerplay, als Jamie MacQueen für zwei Minuten runter musste. Die Eisbären waren in Unterzahl konsterniert und erlagen dem Druck der Grizzlys. Brent Aubin bereitete stark vor und Fabio Pfohl knallte den Puck vom rechten Nullpunkt aus ins Tor.

Die Probleme für die Eisbären begannen in der fünften Minute: Kai Wissmann bekam wegen Beinstellens eine Zwei-Minuten-Strafe und dann kamen die Powerplay-Probleme aus der Saison zurück. Kurz vor Ablauf der Strafzeit spielte Fabio Pfohl von halbrechts vors Tor auf Christoph Höhenleitner. Der lupfte die Scheibe genau in den Winkel – 1:0 für die Hausherren.

Gleich zu Beginn des ersten Viertels kamen die Grizzlys mit ganz viel Tempo raus. Die Eisbären ließen Wolfsburg kommen und waren viel zu passiv, was sich beinahe schon in der dritten Minute gerächt hätte. Conor Allen zog von der blauen Linie ab, Stephen Dixon hielt die Kelle rein, aber Petri Vehanen parierte stark.

Zum Ende des Drittels lagen die Nerven komplett blank. Der Berliner Buchwieser gerät mit Wolfburgs Höhenleitner aneinander, schoss auf die offene Tür der Grizzly-Strafbank. Der Berliner musste mit einer Disziplinarstrafe runter. Doch der Playoff-Rumble hatte die Eisbären motiviert - Sean Backman verkürzte in der 39. Minute auf 2:3.

Daraufhin wachten die Eisbären auf. Immer wieder flog der Puck aufs Wolfburger Gehäuse zu. Backman und Sheppard erspielten sich ganz dicke Möglichkeiten, scheiterten aber an Kuhn, der phänomenal hielt.

Im Zweiten Drittel ließen es die nun übermotivierte Berliner richtig krachen – jedoch nicht spielerisch sondern rustikal. Danny Richmond, Sean Backmann und Louis-Marc Aubry holten sich schnell Zwei-Minuten-Zeitstrafen ab. Die Grizzlys konnten ihre 5:3-Überzahl aber nicht nutzen. Es entwickelte sich ein hitziges Duell mit vielen Nickligkeiten und Chancen auf beiden Seiten. Aubin traf in der 27. Minute nur den Pfosten für die Wolfsburger.

Das dritte Drittel begannen die Hausherren in Überzahl, die sie nun zu nutzen wussten. Der Ex-Berliner Alexander Weiß markierte das 4:2 im Nachschuss athletisch mit einem Hechtsprung. Danach ging es rauf und runter. Die Olympiahelden Frank Hördler und Jonas Müller scheiterten am überragenden Kuhn. Wenn der Grizzly-Keeper mal geschlagen war, hielt die Latte für ihn. Nick Petersen blieb der Anschlusstreffer in der 54. Minute verwehrt. Wenig später machte Brent Aubin den Deckel drauf – 5:2 für die Grizzlys. Daniel Richmond kassierte direkt nach dem Tor eine Disziplinarstrafe, als er seine Fäuste fliegen ließ.

Das dritte Viertelfinalspiel steigt am Sonntag um 15 Uhr in Berlin und es wird wohl wieder hitzig zugehen. "Keine Ahnung, ob da zu viel Feuer drin ist. Das sind die Playoffs. Wir wollen das Spiel in Berlin gewinnen", sagte Torjäger André Rankel nach dem Spiel.

