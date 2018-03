Die Berliner Eisbären haben in der Deutschen Eishockey-Liga einen klaren Auswärtserfolg eingefahren. Mit 6:2 (2:1, 4:0, 1:0) gewannen die Gäste am Freitagabend bei der Düsseldorfer EG.

Die Bedeutung des Spiels bekommen die über 13.000 Zuschauer in Düsseldorf schnell vor Augen geführt: Die Eisbären kämpfen um Platz Zwei, die DEG um die Playoffteilnahme. Da ist Feuer drin, von Anfang an geht es zur Sache - auch mal mit den Fäusten.

Die Gäste aus Berlin gehen in der 12. Minute durch das 11. Saisontor des Kanadiers Louis-Marc Aubry in Führung, dann ist die DEG in Überzahl und nutzt das auch zum Ausgleich: Der Berliner und Ex-Eisbär Alexander Barta (17. Minute) überwindet Petri Vehanen. In den letzten Sekunden des Ersten Drittels bekommt der Torhüter der DEG den Puck nicht weg, das nutzt - im vierten Anlauf - Jamie McQueen zur 2:1-Führung.