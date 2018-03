Bremsen? Unmöglich! Die beste Taktik beim Eisspeedway ist Gas geben. Wenn die Fahrer über das Eis rasen, haben sie an ihrem Motorrad zwei Gänge, aber keine Bremsen. Gladiatoren werden die Piloten genannt. Am Wochenende messen sich die Weltbesten in Berlin. Von Uri Zahavi

Im Horst-Dohm-Eisstadion in Berlin-Wilmersdorf trifft sich am Wochenende die Weltelite der Eisspeedway-Szene - und rast mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde auf einem Motorrad, Kreise drehend über das Eis. Klingt verrückt? Ist aber so. Was bei dem Anblick der Bikes als Erstes ins Auge springt, sind die maximal 28 Millimeter langen, silber funkelnden spitzzulaufenden Nägel an den Rädern. Spikes werden die genannt. Kennt man sonst eigentlich nur von der Leichtathletik, doch der Anblick fügt sich schnell in das Gesamtbild ein. So richtig gewöhnlich ist beim Eisspeedway nichts.