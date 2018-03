Max Niedermeier saß noch in der Box, in Vorbereitung auf sein Rennen. Da krachte es auf der Strecke das erste Mal - und das gleich richtig heftig. Gleich zwei Fahrer hatte es am Kurvenausgang in die Bande getrieben. Brutale Stürze wie diese mit über 100 Kilometern pro Stunde gehören im Eisspeedway zum Alltag.

Bremsen? Unmöglich! Die beste Taktik beim Eisspeedway ist Gas geben. Wenn die Fahrer über das Eis rasen, haben sie an ihrem Motorrad zwei Gänge, aber keine Bremsen. Gladiatoren werden die Piloten genannt. Am Wochenende messen sich die Weltbesten in Berlin. Von Uri Zahavi

Der ist am Samstag und Sonntag in keinem seiner sieben Rennen zu schlagen und gewinnt deswegen souverän auch die Berliner Grand Prix Läufe. "In Russland gibt es auch mehr Trainingsmöglichkeiten und sie haben dort zwei Ligen mit vielen Fahrern auf hohem Niveau, wo man sich dauernd durchsetzen muss. Das macht die stark", erklärt Niedermeier.

Obwohl er am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge deutscher Meister geworden ist, gibt es an diesem Wochenende beim Grand Prix nicht viel zu holen für Niedermeier. Zu stark ist die Konkurrenz, denn die Russen, so scheint es haben die dicksten - Sie wissen schon -. Vor allem Dimitri Koltakov.

Das weiß auch Max Niedermeier in der Box: "Der wo am wenigsten Angst hat und die dicksten Eier hat, der ist der Beste", sagt der für die Berliner Eisspeedwayunion startende Bayer. Kurze Zeit später geht der Mann mit der Startnummer 16 das erste mal auf die vereiste Piste.

Für Niedermeier, das aktuelle Aushängeschild des deutschen Eisspeedways reicht es in Berlin nur zum 14. Platz - von 18 Startern. Autogramme muss er trotzdem fleißig schreiben. 3.500 Speedway Fans sind an die Strecke in Wilmersdorf gekommen. Am Tisch, mit dem Filzstift in der Hand und dem Stapel Autogrammkarten vor der Nase, ist Max Niedermeier nicht gerade in seinem Element.

"Ich bin eigentlich ein Mensch, der garnicht so gerne im Mittelpunkt steht", sagt Niedermeier, ziemlich schüchtern wirkt er dabei. Dann geht er raus, auf die Strecke und rast mit 100 Stundenkilometern übers Eis - ohne Bremse. Auch wenn er beim Grand Prix am Sonntag nur 14. wird: In Deutschland hat er zur Zeit wohl die dicksten Eier, wie er sagen würde.