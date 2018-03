Da spielt Energie Cottbus eine phantastische Saison in der Regionalliga Nordost, aber viele Fans machen einen Bogen um das Stadion der Freundschaft. Jetzt haben die Fansprecher einen "Alle ins Stadion"-Aufruf gestartet, damit am Sonntag gegen den Berliner AK ( ab 13:25 Uhr im Stream bei rbb|24 ) die Hütte wieder voller wird. Von Andreas Friebel

Wahrscheinlich dürfte es nicht nur ein Grund sein, der zu dem Rückgang geführt hat. Es sind eine Reihe von Gründen. Da wäre zum Beispiel die anfangs vorhandene Neugier auf die neue Liga, die inzwischen aber nachgelassen hat. Die Fans suchen sich jetzt ganz genau bestimmte Höhepunkte heraus, wie die Heimspiele gegen den BFC Dynamo (8.100 Besucher) oder den SV Babelsberg (7.100 Zuschauer). Gegen die kleineren Teams der Liga, wie Neustrelitz (4.000 Besucher) oder Halberstadt (3.600 Zuschauer) kommen hingegen deutlich weniger Fans in das Stadion der Freundschaft.

Exakt 5.433 Zuschauer sind in der vergangenen Saison im Durchschnitt zu den Heimspielen des FC Energie gekommen. Aktuell sind es 5.163. Das macht ein Minus von knapp 300 Besuchern. Sinkende Zuschauerzahlen trotz einer bislang überragenden Saison? Auch Trainer Claus-Dieter Wollitz ist da etwas ratlos. "Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Aber ich weiß leider auch nicht, was genau der Grund ist."

Dazu kommt, dass Cottbus mit 21 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten BFC Dynamo die Tabelle sehr deutlich anführt. Die Spannung ist raus. Auch wenn die Meisterschaft noch nicht entschieden ist, gibt es kaum Zweifel am Titel für Energie. In der vergangenen Saison jagten die Lausitzer bis kurz vor Schluss Spitzenreiter Jena. So spannend ist es diesmal nicht.

Noch dazu hat das Ansehen von Cottbus seit den Vorfällen von Babelsberg enorm gelitten hat. Der Platzsturm und die lange öffentlich ausgetragene Debatte über Konsequenzen daraus hat Energie Ansehen gekostet. Auch wenn der Viertligist viel unternommen hat, um die Ausschreitungen aufzuarbeiten und rechte Gewalttäter aus dem Stadion zu drängen, schrecken solche Vorfälle gerade Familien ab.